Non Trasferibile - Cruciverba

Il voto singolo non trasferibile (VSNT) è un sistema elettorale maggioritario che permette all'elettore di esprimere un solo voto per un candidato, all'interno di un collegio plurinominale. I candidati che ottengono il maggior numero di voti vengono eletti. I risultati del VSNT sono dunque più proporzionali rispetto agli altri sistemi maggioritari, poiché i seggi di un collegio possono essere distribuiti a partiti diversi, e comunque possono garantire una rappresentanza più allargata. ...

Windows NT è una famiglia di sistemi operativi prodotti da Microsoft, ed è attualmente l'unica linea di sistemi operativi per PC prodotta dall'azienda. Sono stati pensati per le utenze aziendali, sia server che workstation, affiancando inizialmente i sistemi operativi Windows 3.x, ed in seguito Windows 9x, destinati invece a un'utenza domestica e all'office automation. Con Windows XP, nel 2001 anche la linea Windows NT diventa disponibile per l'utenza domestica.