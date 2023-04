In maniera allegra e felice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In maniera allegra e felice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GAIAMENTE

Significato/Curiosita : In maniera allegra e felice Allegria di naufragi è una raccolta di poesie di Giuseppe Ungaretti. Il Mikoyan Gurevich MiG-21 (in cirillico -21, nome in codice NATO Fishbed) è un aereo da caccia monomotore ad ala a delta sviluppato dalla Mikoyan Gurevich negli anni cinquanta. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In maniera allegra e felice : maniera; allegra; felice; maniera artistica; maniera di ridere; Una maniera di ridere; In maniera schizzosa e rabbiosa; In maniera capace e accorta; Contenta, allegra ; Musicò La vedova allegra ; allegra , contenta; Chiassata di brigata allegra ; Lo sono la cinciallegra e il cardellino; L infelice principe shakespeariano; L infelice papà di Balzac; Sventurata, infelice ; Infelice madre della mitologia; Fa felice l universitario; Cerca altre Definizioni