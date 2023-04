Il lupo licantropo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lupo licantropo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANNARO

Significato/Curiosita : Il lupo licantropo Il licantropo, (dal greco úk, lýkos «lupo» e p ánthropos «umano» quindi letteralmente: «lupo-umano») detto anche lupo mannaro o ... Il licantropo, (dal greco úk, lýkos «lupo» e p ánthropos «umano» quindi letteralmente: «lupo-umano») detto anche lupo mannaro o uomo lupo, è una creatura leggendaria della mitologia e del folclore poi divenuta tipica della letteratura e del cinema dell'orrore. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il lupo licantropo : lupo; licantropo; È detto anche cane lupo ; Viene anche chiamato lupo cerviero; Nome proprio di un lupo blu dei fumetti; Come il lupo delle favole; Vorace come un lupo ; Il lupo conosciuto anche come licantropo ; Cerca altre Definizioni