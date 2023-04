Locale per vedersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale per vedersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RITROVO

Significato/Curiosita : Locale per vedersi Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936) è un politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio. È conosciuto anche come il Cavaliere avendo ricevuto nel 1977 l'ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014. Dopo aver iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia, nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle ... Passo dei Pecorai è una frazione della provincia di Firenze, nel comune di Greve in Chianti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Locale per vedersi : locale; vedersi; Un locale di atmosfera; Un locale per tanghi; Un locale del Pronto Soccorso; Il locale dove si truccano gli attori; locale per sostanziose merende; Spaventosi a vedersi ; Il luogo ove rivedersi ... che prelude a rivincite; Cerca altre Definizioni