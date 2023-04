L inizio del dramma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inizio del dramma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DR

Significato/Curiosita : L inizio del dramma Hotel Rwanda è un film drammatico del 2004, diretto da Terry George. Sigle Danmarks Radio – ente radio-televisivo statale danese

– ente radio-televisivo statale danese Deutsche Reichsbahn – compagnia ferroviaria statale della Repubblica di Weimar e successivamente della Repubblica Democratica Tedesca Codici DR – codice vettore IATA di Mediterranean Air Service e Hyeres Aero Service

DR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Durazzo (Albania)

DR – codice ISO 3166-2:LY di Derna (Libia)

DR – codice ISO 3166-2:MD di Drochia (Moldova)

DR – codice ISO 3166-2:NL di Drenthe (Paesi Bassi) Altro Dr – abbreviazione inglese di dottore

DR – targa automobilistica di Lombok (Indonesia)

DR Automobiles – azienda automobilistica italiana

d.r. – decreto del rettore (diritto)

DR – differenza reti

DR – Direct Replication, sigla che indica un ETF a replica fisica (diretta) Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

