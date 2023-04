Incapacità di adattamento o di sopportazione - Cruciverba

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana.

Vaffanculo (anche abbreviato in vaffa e fanculo) è un'espressione offensiva comune del registro colloquiale basso in lingua italiana che esprime rivolta o insofferenza verso qualcuno che dà fastidio o non si sopporta. Il termine sarebbe una contrazione dell'espressione volgare va 'ffa 'nculo o vai a fare in culo, con cui si invita qualcuno ad avere un rapporto anale, e che serve a invitare terzi a smettere oppure ad andarsene.