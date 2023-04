Forza, avanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forza, avanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALÈ

Significato/Curiosita : Forza avanti Avanti! è stato un quotidiano italiano, dal 1896 ad oggi organo ufficiale del Partito Socialista Italiano. Ale e Franz è un duo comico italiano composto da Alessandro Besentini (Rho, 11 maggio 1971) e Francesco Villa (Milano, 29 gennaio 1967) formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma televisivo Zelig; da allora hanno preso parte a vari show TV di successo, oltre a recitare in film e spettacoli teatrali. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

