In fondo alla Romea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo alla Romea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EA

Significato/Curiosita : In fondo alla Romea Nel Medioevo erano chiamate vie romee (o romane, o romipete) le strade che i pellegrini percorrevano verso Roma, la città che costituiva una delle principali mete, con Gerusalemme e Santiago di Compostela, della Cristianità occidentale. Electronic Arts (anche nota come EA) è una società statunitense attiva nel settore dei videogiochi. Fondata il 28 maggio 1982 da Trip Hawkins, ha sede a Redwood City nella contea di San Matteo, in California. Sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In fondo alla Romea : fondo; alla; romea; fondo di canoa; fondo di zuppiera; In fondo alle scale; Rombo profondo ; In fondo ai cortei; Si estrae dalla bauxite simbolo; Avvolto, imballa to; L indimenticata Falla ci; È d ausilio alla pratica; Il nome dato da Cristoforo Colombo alla prima isola scoperta; In fondo alla Via romea ; Cerca altre Definizioni