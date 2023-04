Fermarsi un poco - Cruciverba

Un passo dal cielo è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2011.

Ristar ( · Risuta za Shutingu Suta, Ristar the Shooting Star) è un videogioco a piattaforme sviluppato da Sonic Team e pubblicato nel 1995 da SEGA per Sega Mega Drive e Game Gear. Originariamente il titolo del gioco doveva essere Feel, in seguito venne ribattezzato in Ristar. Oltre ad essere incluso in raccolte quali Sonic Mega Collection, Sonic Mega Collection Plus e Sega Mega Drive Collection, Sega Mega Drive Ultimate Collection e Sega Mega Drive Classic Collection, il gioco è stato distribuito per Wii e Microsoft Windows rispettivamente tramite Virtual Console e Steam.