Famiglia francese di incisori - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : AUDRAN

Significato/Curiosita : Famiglia francese di incisori Cochin è una famiglia di incisori francesi, attivi soprattutto nei secoli XVII e XVIII. Stéphane Audran, pseudonimo di Colette Suzanne Jeannine Dacheville (Versailles, 8 novembre 1932 – Neuilly-sur-Seine, 27 marzo 2018), è stata un'attrice francese. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

