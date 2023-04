Vi era rinchiuso il Minotauro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi era rinchiuso il Minotauro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : LABIRINTO DI CNOSSO

Significato/Curiosita : Vi era rinchiuso il Minotauro Il minotauro (titolo orig. Minotaurus. Eine Ballade) è un racconto, o romanzo breve, di Friedrich Dürrenmatt del 1985. Il labirinto di Cnosso è un leggendario labirinto, che secondo la mitologia greca fu fatto costruire dal re Minosse sull'isola di Creta per rinchiudervi il mostruoso Minotauro, nato dall'unione della moglie del re, Pasifae, con un toro bianco che aveva donato Poseidone a Minosse. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

