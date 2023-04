Eisenhower in famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eisenhower in famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IKE

Significato/Curiosita : Eisenhower in famiglia Dwight David Eisenhower, noto anche con il nomignolo di Ike (Denison, 14 ottobre 1890 – Washington, 28 marzo 1969), è stato un generale e politico statunitense, 34º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1953 al 1961. Isaac Wister Turner, detto Ike (Clarksdale, 5 novembre 1931 – San Marcos, 12 dicembre 2007), è stato un cantante, musicista e bandleader statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

