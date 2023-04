Un dopocena fra amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dopocena fra amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERATA

Significato/Curiosita : Un dopocena fra amici Alessio Cigliano (Roma, 28 luglio 1966) è un doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano. La sera (o serata) è una parte del giorno corrispondente all'ultimo quarto dell'ideale partizione delle 24 ore giornaliere. È la parte di giorno che intercorre tra il tramonto e la mezzanotte. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

