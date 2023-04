Si coprono di gloria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si coprono di gloria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EROI

Significato/Curiosita : Si coprono di gloria Il 59º Reggimento fanteria "Calabria" è stata un'unità dell'Esercito Italiano dal 1861 al 1991. Era inquadrato nella Brigata "Calabria" e successivamente nella Brigata meccanizzata "Isonzo". Dal 1975 diviene 59º Battaglione Fanteria Meccanizzato "Calabria" stanziato nella caserma Zucchi-Lanfranco in Cividale del Friuli. Eroi è la zona urbanistica 17C del Municipio Roma I di Roma Capitale. Si estende sul quartiere Q. XIV Trionfale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si coprono di gloria : coprono; gloria; Ricoprono il camaleonte; Si coprono con la mano; Si coprono di pampini; I segreti che si... scoprono ; Ricoprono il serpente; II... vertice della gloria ; I will __, canta gloria Gaynor; Canto che finisce in gloria ; Corone di gloria ; Sono di gloria in un film di Stanley Kubrick; Cerca altre Definizioni