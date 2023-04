La contea con Exeter - Cruciverba

Exeter ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'kstr/) è una città del Regno Unito, capoluogo della contea inglese del Devon.

Il Devon ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'dvon/; in inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['dvn]; in cornico: Dewnens), o storicamente Devonshire, è una contea del Regno Unito, sita sulla penisola di Cornovaglia, in Inghilterra.