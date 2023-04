Che si trova al di là delle Alpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si trova al di là delle Alpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : OLTRAMONTANO

Significato/Curiosita : Che si trova al di la delle Alpi Le Alpi italiane sono la parte della catena montuosa alpina che si estende nel territorio italiano, su una lunghezza di circa 1200 km e una superficie di quasi 51941 km², pari al 27,3% della superficie totale delle Alpi, comprendendo circa una ventina di sezioni, raggruppate tradizionalmente in tre grandi settori: Alpi occidentali, ... Il còrso (corsu o lingua còrsa) è un idioma appartenente alla famiglia indoeuropea ed è costituito dall'insieme dei dialetti italo-romanzi parlati in Corsica e nella Sardegna settentrionale, nelle varianti galluresi e turritane. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

