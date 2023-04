La cassa dell ente pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cassa dell ente pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TESORERIA

Significato/Curiosita : La cassa dell ente pubblico Un ente pubblico economico, nel diritto italiano, è un ente pubblico che è dotato di propria personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale, anziché agire secondo strumenti propri del diritto amministrativo, aventi natura autoritativa, opera secondo diritto privato, differenziandosi per questo dalle pubbliche amministrazioni. Il Palazzo di Topkapi, o Serraglio di Topkapi (in turco Topkapi Sarayi; turco ottomano ) è il complesso palaziale che fu a un tempo residenza del sultano ottomano e centro amministrativo dell'Impero ottomano dalla seconda metà del XV secolo al 1856. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La cassa dell ente pubblico : cassa; ente; pubblico; cassa Depositi e Prestiti; Annientato, demolito, fracassa to; Una cassa di vini DOC; Corte di cassa zione; Incassa per gli autori; Recipiente di forma circolare usato per lavarsi; Consente a Sergio Mattarella di esprimere le proprie opinioni; Riguardante, politicamente , due continenti; Lo è una sostanza stupefacente ; La lettera greca corrispondente alla e lunga; Abuso di poteri da parte di un pubblico ufficiale; La Polizia mantiene quello pubblico ; Lavoratori dipendenti impiegati nel pubblico ; Foglio stampato e affisso in un luogo pubblico ; La glossofobia è la paura di farlo in pubblico ; Cerca altre Definizioni