Ha un bacino di carenaggio - Cruciverba

Un bacino di carenaggio (oppure di riparazione o di raddobbo; in inglese: dry dock) è una struttura presente in molti porti, arsenali o cantieri per la costruzione e la riparazione delle navi. I bacini di carenaggio servono a minimizzare i problemi nel passaggio da nave galleggiante a nave appoggiata sul fondo e viceversa. Nati per semplificare le riparazioni e manutenzione delle navi all'asciutto ma ora utilizzati anche per la costruzione. Prima dell'introduzione ...

Il cantiere navale è un tipo di cantiere, precisamente uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi.