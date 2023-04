Azzeccare un pronostico - Cruciverba

Febbre da cavallo è un film del 1976 diretto da Steno.

Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo è un game show italiano di genere quiz musicale, in onda sul NOVE dal 7 febbraio 2022, dal lunedì al venerdì in access prime time, condotto da Gabriele Corsi con la direzione orchestrale di Umberto Iervolino, coadiuvata da due ragazzi: Antonella Lo Coco (già concorrente della quinta edizione di X Factor) e Fabio Ingrosso nella prima edizione, quest'ultimo sostituito da Marco Stabile dalla seconda edizione.