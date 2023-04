Si avvita nel sughero - Cruciverba

I cavatappi Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[kava'tappi] sono un tipo di pasta, specificatamente maccheroni a forma di tubo elicoidale. Sono conosciuti anche con altri nomi, tra cui amorosi, spirali, succhietti o, in America, tortiglioni. Di solito sono segnati con linee o creste sulla superficie. I cavatappi sono dei tipi di maccheroni o pasta spessa e cava, prodotta senza l'utilizzo di uova. Possono essere di colore giallo, come la maggior parte delle paste, o avere un colorante alimentare aggiunto per renderli verde o rossi. Possono essere utilizzati in un'ampia varietà di piatti tra cui insalate, zuppe e sformati.