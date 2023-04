È d ausilio alla pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È d ausilio alla pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEORIA

Significato/Curiosita : e d ausilio alla pratica Il sesso anale (in alcuni casi chiamato anche sodomia, in riferimento al racconto biblico della distruzione di Sodoma) è una pratica sessuale che consiste nell'inserzione nell'ano o nel retto del pene o di altre parti anatomiche o di oggetti. Il termine teoria (dal greco e theoréo "guardo, osservo", composto da a thèa, "spettacolo" e horào, "vedo") indica, nel linguaggio comune, un'idea nata in base ad una qualche ipotesi, congettura, speculazione o supposizione, anche astratte rispetto alla realtà. La stessa etimologia si trova nel termine teoresi anch'esso col significato di opposto alla prassi, ma mentre la teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

