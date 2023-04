Abuso di poteri da parte di un pubblico ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abuso di poteri da parte di un pubblico ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONCUSSIONE

Significato/Curiosita : Abuso di poteri da parte di un pubblico ufficiale Un pubblico ufficiale, secondo la legge italiana, è una persona che eserciti una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. La figura si distingue da quella di incaricato di pubblico servizio. La concussione (dal latino tardo concussio «scossa, eccitamento» dunque «pressione indebita, estorsione») è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa (concussione violenta) qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 aprile 2023

