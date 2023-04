Tanto audace e spinto da scandalizzare - Cruciverba

Una soap opera, o anche più brevemente soap (plurale invariato), è un dramma nato per la radio e diventato anche un programma televisivo con la nascita successiva della televisione. La soap opera per la televisione rappresenta un genere della fiction televisiva e in quanto strutturata in un numero molto ampio di puntate viene definita fiction televisiva a lunga serialità.

Ose – torrente dell'Umbria (Italia);

– torrente dell'Umbria (Italia); Ose – local government area della Nigeria

– local government area della Nigeria Ose – un villaggio della Contea di Agder in Norvegia

– un villaggio della Contea di Agder in Norvegia Ose – villaggio polacco;

– villaggio polacco; Ose – località scozzese, sull'isola di Skye

Œuvre de secours aux enfants – organizzazione umanitaria;

– organizzazione umanitaria; Open Source Ecology – organizzazione ambientale;

– organizzazione ambientale; OPENSTEP Enterprise – sistema operativo;

– sistema operativo; Operating System Embedded – sistema operativo real-time della ENEA AB;

– sistema operativo real-time della ENEA AB; Ordine di Sant'Elisabetta – ordine religioso cattolico;

– ordine religioso cattolico; Ordine della Stella in Oriente – organizzazione della Società Teosofica;

– organizzazione della Società Teosofica; OSE ( Organismos Sidirodromon Ellados ) – azienda pubblica che gestisce le ferrovie greche;

( ) – azienda pubblica che gestisce le ferrovie greche; Osaka Securities Exchange ;

; Oslo Stock Exchange – la borsa di Oslo.

OSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Omora (Papua Nuova Guinea)

