La sequenza di operazioni per risolvere un problema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sequenza di operazioni per risolvere un problema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALGORITMO

Significato/Curiosita : La sequenza di operazioni per risolvere un problema In matematica e informatica un algoritmo è la specificazione di una sequenza finita di operazioni (dette anche istruzioni) che consente di risolvere tutti i quesiti di una stessa classe o di calcolare il risultato di un'espressione matematica. Un algoritmo deve essere Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

