Scheletri meccanici - Cruciverba

La seconda stagione della serie televisiva Hannibal, composta da 13 episodi, è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti d'America dal 28 febbraio al 23 maggio 2014 sul canale televisivo NBC.

La serigrafia o stampa serigrafica è una tecnica di stampa di tipo permeografico che oggi utilizza come matrice un tessuto di poliestere, un tessuto di acciaio o un tessuto in nylon teso su un riquadro in alluminio, metallo verniciato o legno definito "quadro serigrafico" o "telaio serigrafico". Il tessuto utilizzato è detto anche "tessuto per serigrafia" o "tessuto serigrafico".