Quello piu prezioso è la salute - Cruciverba

Significato/Curiosita : Qyello piu prezioso e la salute Arte Bene – singolo di Gemitaiz del 2015 Diritto Bene – in diritto, qualsiasi entità materiale o immateriale, giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata Economia Bene – in economia, qualsiasi oggetto che risponde ai requisiti di utilità, materialità, limitatezza e accessibilità Filosofia Bene – concetto filosofico Geografia Bene Lario – comune italiano in provincia di Como

– comune italiano in provincia di Como Bene Vagienna – comune italiano in provincia di Cuneo Letteratura Bene! - poema di Vladimir Majakovskij

- poema di Vladimir Majakovskij Bene Gesserit – Sorellanza (associazione femminile) dell'universo di Dune creato da Frank Herbert

– Sorellanza (associazione femminile) dell'universo di Dune creato da Frank Herbert Bene Tleilax – Organizzazione segreta dedita all'ingegneria genetica dell'universo di Dune creato da Frank Herbert Persone Bene – cognome italiano

– cognome italiano Carmelo Bene – attore, drammaturgo e regista italiano

– attore, drammaturgo e regista italiano Ferenc Bene – allenatore di calcio e calciatore ungherese

