Oggi, dopodomani - Cruciverba

Oggi, domani, dopodomani è un film collettivo del 1965, suddiviso in tre episodi diretti da Marco Ferreri, Eduardo De Filippo e Luciano Salce.

L'enantiosemia (dal greco at, enantíos, 'contrario', e sµa, sma, 'segno', sul modello del composto neoclassico atsµa, enantiósema) è la caratteristica di una locuzione (in genere di singole parole, ma anche di sintagmi o morfemi) di avere due significati opposti. Si tratta di una forma di polisemia. Non va confusa con l'antonimia.