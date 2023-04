Non nocivo all organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non nocivo all organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATOSSICO

Significato/Curiosita : Non nocivo all organismo L' avvelenamento da tallio è una condizione clinica caratterizzata dall'assunzione acuta o cronica di tallio. Didò è il nome commerciale di un materiale facilmente modellabile prodotto inizialmente dalla Adica Pongo, poi passato a FILA. Simile al Pongo e alla plastilina, è rivolto a un target di bambini dai due ai cinque anni; è innocuo, atossico, aromatizzato alla mela e prodotto con ingredienti naturali (farina, acqua, sale). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

