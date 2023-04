Hanno duri gusci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno duri gusci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOCI

Significato/Curiosita : Hanno duri gusci Le Skittles® sono un prodotto di confetteria alla frutta distribuiti dalla Wrigley Company, una divisione della Mars. Geografia Noci – comune italiano della città metropolitana di Bari

– comune italiano della città metropolitana di Bari Agata delle Noci – l'unica frazione di Accadia in provincia di Foggia

– l'unica frazione di Accadia in provincia di Foggia Lago di Val di Noci – lago artificiale dell'Appennino ligure che si trova nella città metropolitana di Genova nel comune di Montoggio

– lago artificiale dell'Appennino ligure che si trova nella città metropolitana di Genova nel comune di Montoggio Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa – sito di interesse comunitario della Regione Liguria Persone Arturo Noci (1874-1953) – pittore italiano

(1874-1953) – pittore italiano Cristina Noci (1949) – doppiatrice e attrice italiana

(1949) – doppiatrice e attrice italiana Giuliano Noci (1967) – ingegnere e accademico italiano

(1967) – ingegnere e accademico italiano Maurizio Noci (1937-2019) – politico italiano Altro New Team Noci – società di calcio a 5 femminile

– società di calcio a 5 femminile Noci – frutti degli alberi del genere Juglans, spesso riferito allo Juglans regia

– frutti degli alberi del genere Juglans, spesso riferito allo Juglans regia Noci – generici frutti costituiti da un guscio legnoso e da un seme

– generici frutti costituiti da un guscio legnoso e da un seme Pallamano Noci – società italiana di pallamano maschile

– società italiana di pallamano maschile Stazione di Noci – stazione ferroviaria al servizio del comune omonimo Pagine correlate Noce Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «noci» Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

