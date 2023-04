C era una volta nelle fiabe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C era una volta nelle fiabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : C era una volta nelle fiabe La fiaba è una narrazione originaria della tradizione popolare, caratterizzata da racconti medio-brevi e centrati su avvenimenti e personaggi fantastici (fate, orchi, giganti e così via) coinvolti in storie aventi, a volte, un sottinteso intento formativo o di crescita morale. Quello di re (dal latino: rex) è un titolo diffuso nei paesi di lingua latina per designare il legittimo sovrano di uno Stato monarchico. Se il sovrano è una donna, essa è indicata come regina. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : C era una volta nelle fiabe : volta; nelle; fiabe; Si rivolta in padella; Fu sconvolta dalla diossina, in Lombardia; La volta infinita; La bugia... d una volta ; Attività che viene svolta in difesa della Natura; Motivo ricorrente nelle opere letterarie; Si ripetono nelle schede; Ribasso nelle quotazioni; Ardono nelle processioni; Danno una mano nelle avversità; fiabe sco mangiabambini; fiabe sche creature con la barba; Mostri delle fiabe ; Monarchie da fiabe ; Piccole creature fiabe sche; Cerca altre Definizioni