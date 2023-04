Discesa non rettilinea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discesa non rettilinea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SLALOM

Significato/Curiosita : Discesa non rettilinea La definizione popolare di salita in discesa indica un'illusione ottica che avviene su alcune strade in pendenza, cioè lungo un tratto inclinato, per la quale l'influenza dell'attrazione gravitazionale sembrerebbe paradossalmente invertirsi. Il termine slalom fa riferimento a una gara sportiva nella quale i concorrenti devono completare un percorso, nel minor tempo possibile, passando attraverso dei punti obbligati chiamati porte. Il saltare una porta provoca normalmente una penalità di tempo o una squalifica. La parola slalom deriva dal termine norvegese slalåm: "sla" significa declivio ripido, e "låm" significa pista da sci. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

