È detta il belvedere della Sicilia - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : e detta il belvedere della Sicilia Il Belvedere di San Leucio è un complesso monumentale in quel di Caserta, voluto dal Carlo di Borbone re di Napoli e Sicilia (e successivamente re di Spagna con il nome di Carlo III), che è considerato, insieme al Palazzo Reale di Caserta ed all'Acquedotto del Vanvitelli, Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Enna (Castruggiuvanni in siciliano) è un comune italiano di 25 590 abitanti, capoluogo dell'omonimo libero consorzio comunale in Sicilia. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

