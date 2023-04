Il creatore del dottor Jekyll e di mister Hyde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il creatore del dottor Jekyll e di mister Hyde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STEVENSON

Significato/Curiosita : Il creatore del dottor Jekyll e di mister Hyde Mister Hyde, il cui vero nome è Dr. Calvin Zabo, è un personaggio dei fumetti, creato da Stan Lee (testi) e Don Heck (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Journey into Mystery (vol. 1) n. 99 (dicembre 1963). George Raymond "Ray" Stevenson (Lisburn, 25 maggio 1964) è un attore britannico. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il creatore del dottor Jekyll e di mister Hyde : creatore; dottor; jekyll; mister; hyde; Un Enrico creatore di programmi TV; Il Groening creatore dei Simpson; Il creatore di Gargantua e Pantagruel; Il creatore di Topolino; _ Blahnik, stilista spagnolo creatore di calzature; Scrisse Il dottor Zivago; I seguaci del dottor Angelico; I dottor i... meno dotti; Addottor ati da poco; Così esclama Sherlock Holmes parlando al dottor Watson!; Il di del mister ; mister i impenetrabili; mister ioso, inspiegabile; Si unisce a un mister ; mister iosi, incomprensibili ai più; Il dottor che si trasforma in mister hyde ; Passeggiano in hyde Park; È un area di hyde Park... per oratori; Il dottore alter ego di mister hyde ; Cerca altre Definizioni