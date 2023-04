Conclusione in bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conclusione in bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CO

Significato/Curiosita : Conclusione in bianco L'incendio del traforo del Monte Bianco si verificò la mattina del 24 marzo 1999 all'interno dell'omonima galleria. L'evento costò la vita a trentanove persone. Monsters & Co. (Monsters, Inc.) è un film d'animazione del 2001 diretto da Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman (questi ultimi due in veste di co-registi); prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Buena Vista International (Walt Disney Pictures). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Conclusione in bianco : conclusione; bianco; Così è la conclusione coerente; conclusione di gara; Riassumendo, in conclusione ; Al termine, in conclusione ; Fine, conclusione ; L ottimo vino bianco ora denominato Friulano; L ottimo vino bianco ora denominato Friulano; Vino bianco delle Marche; Ottimo vino bianco friulano; Il dittongo in bianco ; Cerca altre Definizioni