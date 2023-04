Un completo di asciugamani - Cruciverba

La decima edizione del reality show Pechino Express, sottotitolata La via delle Indie, va in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now dal 9 marzo all'11 maggio 2023 per 10 puntate. La conduzione è affidata per il nono anno consecutivo a Costantino della Gherardesca affiancato per il secondo anno consecutivo da Enzo Miccio.

Sigle

Secure Electronic Transaction – protocollo standard per garantire la sicurezza delle transazioni commerciali con carta di credito su reti non sicure

– protocollo standard per garantire la sicurezza delle transazioni commerciali con carta di credito su reti non sicure Shortest Elapsed Time – Algoritmo di Scheduling

Società Esercizi Telefonici – azienda italiana della telefonia, confluita nel 1964 nella SIP

– azienda italiana della telefonia, confluita nel 1964 nella SIP Società europea trasporti

Astronomia

Set Catena – catena montuosa presente sulla superficie di Tritone

Cinema

Set – luogo dove si girano le riprese di un film

Codici

SET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Esteban (Honduras)

set – codice ISO 639-3 della lingua sentani

SET – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Settat (Marocco)

Fantasy

Set – divinità immaginaria creata da Robert E. Howard Set – divinità immaginaria dei fumetti Marvel, derivata dalla versione di Howard

– divinità immaginaria creata da Robert E. Howard

Informatica

Set – tipo di dati corrispondente ad una collezione di valori

– tipo di dati corrispondente ad una collezione di valori Set – Standard Template Library/contenitore incluso nella libreria standard del C++

Musica

Set – album discografico dei Thompson Twins del 1982

Onomastica

Set – variante del nome proprio di persona Seth.

Religione

Set – grafia alternativa di Seth, divinità archetipo del caos nella religione egizia

– grafia alternativa di Seth, divinità archetipo del caos nella religione egizia Set – personaggio biblico, figlio di Adamo ed Eva

Sport

Set – frazione di gioco in alcuni sport, come tennis e pallavolo

– frazione di gioco in alcuni sport, come tennis e pallavolo Set – un tipo di tris , nei punti del poker

, nei punti del poker Set – L'incrocio dei pali in alcuni sport.

Statistica

Set – Serie, collezione (di dati).

