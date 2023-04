Come sei sottosopra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come sei sottosopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOVE

Significato/Curiosita : Come sei sottosopra La quarta stagione della serie televisiva Stranger Things, distribuita da Netflix con il titolo Stranger Things 4 e composta da nove episodi, è divisa in due "volumi/parti": il primo è stato pubblicato il 27 maggio 2022 mentre il secondo il 1º luglio 2022, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile. Nòve (indoeuropeo *H 1 new-; cf. latino novem, greco a, sanscrito náva, gotico niun, armeno inn) è il numero naturale dopo l'8 e prima del 10. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Come sei sottosopra : come; sottosopra; come il tonno in scatola; come un mulinello d acqua; come dire lei; Duri come certi colletti; Un prefisso come arci; Figura della ginnastica in cui si sta sottosopra ; È Roma Sì, ma è sottosopra ; Girato sottosopra ; Mettere sottosopra ; Come sei... sottosopra ; Cerca altre Definizioni