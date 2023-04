Ha un alto incarico nel giornale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un alto incarico nel giornale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : VICEDIRETTORE

Significato/Curiosita : Ha un alto incarico nel giornale il Giornale (dalla fondazione sino al 1983 il Giornale nuovo) è un quotidiano a diffusione nazionale fondato a Milano nel 1974 da Indro Montanelli, il quale lo diresse ininterrottamente fino al 1994. Stefano Feltri (Modena, 7 settembre 1984) è un giornalista italiano, direttore di Domani dal 2020 all'aprile del 2023, già direttore ProMarket.org e vicedirettore de Il Fatto Quotidiano dal 2015 al 2019. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ha un alto incarico nel giornale : alto; incarico; giornale; Alberi di alto fusto; Una valle alto atesina; Il più elevato alto piano terrestre; Quello da cuoco è molto alto ; Vi si trova chi garda il panoramain alto ; Agisce per incarico di altri; incarico ad interim; Un gravoso incarico ; Gravoso come un incarico difficile; La pesantezza di un incarico difficile; La diffonde il giornale ; Il telegiornale in due lettere; L Ammendola del telegiornale ; giornale tti come Diabolik, Topolino e Tex; Il titolo di una rubrica del giornale ; Cerca altre Definizioni