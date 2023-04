Il Welles attore e regista di Quarto potere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Welles attore e regista di Quarto potere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORSON

Significato/Curiosita : Il Welles attore e regista di Quarto potere Quarto potere (Citizen Kane) è un film del 1941 diretto, interpretato, co-prodotto e co-sceneggiato da Orson Welles. George Orson Welles (Kenosha, 6 maggio 1915 – Los Angeles, 10 ottobre 1985) è stato un attore, regista, sceneggiatore, drammaturgo e produttore cinematografico statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

