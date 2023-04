Una cartilagine che ricorda i calciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cartilagine che ricorda i calciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENISCO

Significato/Curiosita : Una cartilagine che ricorda i calciatori Manoel Francisco dos Santos, meglio noto come Garrincha (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">gar:i´a) o Mané Garrincha (Magé, 28 ottobre 1933 – Rio de Janeiro, 20 gennaio 1983), è stato un calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. Ala destra, fu ricordato specialmente per la sua militanza col Botafogo e la Selezione nazionale del suo Paese. I menischi sono delle strutture fibro-cartilaginee presenti tra le articolazioni le cui superfici non risultano congruenti tra loro (la loro forma cambia a seconda delle superfici tra le quali si trovano). Al contrario dei dischi articolari i menischi dividono solo parzialmente la cavità articolare. Negli esseri umani sono presenti nel ginocchio, nel polso, e nelle articolazioni acromioclavicolare, sterno-clavicolare e temporo-mandibolare. Negli altri animali possono essere presenti in altre articolazioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

