Ci seguono in società - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci seguono in società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ET

Significato/Curiosita : Ci seguono in societa La Società Sportiva Lazio, meglio nota come S.S. Lazio o più semplicemente Lazio, è una società polisportiva italiana di Roma, nota soprattutto per la sua sezione calcistica. Sigle Eastern Time Zone , fuso orario di diverse aree del mondo

, fuso orario di diverse aree del mondo Ephemeris time – Tempo effemeride, scala di tempo

– Tempo effemeride, scala di tempo External Tank – Serbatoio esterno dello Space Shuttle

– Serbatoio esterno dello Space Shuttle Extra Time

Extraterrestre

Effetto termico del cibo – un processo metabolico Cinema E.T. l'extra-terrestre (E.T.) – film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg Musica E.T. – Singolo discografico di Katy Perry del 2011 Codici ET – codice vettore IATA di Ethiopian Airlines

et – codice ISO 639 alpha-2 della lingua estone

ET – codice ISO 3166-1 alpha 2 dell'Etiopia Informatica .et – dominio di primo livello dell'Etiopia Logica Et – nome latino della congiunzione logica Altro et – parola in lingua latina ed in lingua francese che significa e

ET – sigla automobilistica internazionale dell'Egitto

ET – simbolo dell'exatesla

ET – targa automobilistica dell'esercito spagnolo ( Ejército Tierra )

) ET – acronimo di Einstein Telescope Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «et» Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

