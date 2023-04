Si scontrano in guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scontrano in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESERCITI

Significato/Curiosita : Si scontrano in guerra La guerra è un fenomeno sociale che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere fra gruppi organizzati. Nel suo significato tradizionale, la guerra è un conflitto tra Stati sovrani o coalizioni per la risoluzione, di regola in ultima istanza, di una controversia internazionale più o meno direttamente motivata da veri o presunti, ma in ogni caso parziali, conflitti di interessi ideologici ed economici. L'esercito (dal latino exercitus, «esercizio», in seguito "esercizio militare") è una forza armata creata da uno Stato o da un'organizzazione per svolgere compiti militari principalmente terrestri. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

