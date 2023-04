Si ripete nel nome di un tamburo - Cruciverba

Il Pantheon (in greco antico: e [e], Pántheon [hierón], «[tempio] di tutti gli dei»), in latino classico Pantheum, è un edificio della Roma antica situato nel rione Pigna nel centro storico, costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Fu fondato nel 27 a.C. dall'arpinate Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto. Agrippa lo dedicò alla dea Cibele e a tutti gli dei. Fu fatto ricostruire ...

Sigle

Tanque Argentino Mediano – carro armato argentino

– carro armato argentino Transporte Aéreo Militar – compagnia aerea boliviana, parte integrante della forza aerea (Fuerza Aérea Boliviana)

– compagnia aerea boliviana, parte integrante della forza aerea (Fuerza Aérea Boliviana) Técnicas Aeronauticas de Madrid – azienda spagnola di manifatture aeronautiche

– azienda spagnola di manifatture aeronautiche Tbilisi Aircraft Manufacturing – azienda georgiana di sviluppo e produzione aerospaziale

– azienda georgiana di sviluppo e produzione aerospaziale Tvornica Automobila Maribor – casa automobilistica slovena

– casa automobilistica slovena Twentieth Anniversary Macintosh – computer della Apple

– computer della Apple Team Alpha Male – team statunitense di arti marziali miste

Codici

TAM – codice vettore ICAO di LATAM Airlines Brasil

– codice vettore ICAO di LATAM Airlines Brasil tam – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tamil

Aziende

TAM Linhas Aéreas – compagnia aerea brasiliana, oggi LATAM Airlines Brasil

– compagnia aerea brasiliana, oggi LATAM Airlines Brasil TAM Software – software house autrice di MIG (software per la gestione della manutenzione industriale)

Persone

Ah Fook Tam – giocatore di calcio a 5 hongkonghese

– giocatore di calcio a 5 hongkonghese Jason Tam – attore, cantante e ballerino statunitense

– attore, cantante e ballerino statunitense Rabbenu Tam – rabbino francese

– rabbino francese Siu Wai Tam – giocatore di calcio a 5 hongkonghese

– giocatore di calcio a 5 hongkonghese Vivienne Tam – stilista cinese

Altro