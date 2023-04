Li richiede una spesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li richiede una spesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOLDI

Significato/Curiosita : Li richiede una spesa La spesa pubblica, in economia, indica il complesso di denaro di provenienza pubblica che viene utilizzato dallo Stato in beni pubblici e/o servizi pubblici finalizzati al perseguimento di fini pubblici, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell'obbligazione che ne è titolo. Si tratta dunque delle uscite da parte dello Stato e dunque una voce di passività all'interno del bilancio dello Stato, la cui copertura, è necessariamente affidata all'imposizione fiscale sui ... Il denaro o moneta o anche soldi secondo le scienze economiche è uno strumento che può assumere le funzioni di: Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

