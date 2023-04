Riceve il Bisenzio - Cruciverba

Il Bisenzio è un fiume italiano della Toscana settentrionale, affluente di destra del fiume Arno. Il corso del Bisenzio è lungo circa 47 km, di cui 10 nel comune di Cantagallo (Prato), 6 in quello di Vernio (Prato), 8 in quello di Vaiano (Prato), 9 in quello di Prato, 8 in quello di Campi Bisenzio (Firenze) e 6 in quello di Signa (Firenze), punto in cui confluisce nell'Arno.

L'Arno è il secondo maggior fiume dell'Italia peninsulare dopo il Tevere e il principale corso d'acqua della Toscana.