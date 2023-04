Può essere caustica - Cruciverba

La liscìvia, chiamata anticamente liscìa (termine usato anche su base regionale, in Sardegna, Sicilia e Veneto) o ranno (termine usato soprattutto in Toscana), è una soluzione alcalina contenente, di solito, idrossido di sodio (soda caustica) oppure idrossido di potassio (potassa caustica) intorno al 33% (più tecnicamente detta liscivia caustica, o liscivia dei saponi). Può essere ottenuta anche come miscela di carbonato di sodio (soda) e sapone (che a ...

Chimica

Soda – nome in disuso del sale carbonato di sodio

– nome in disuso del sale carbonato di sodio Soda caustica – nome commerciale della base idrossido di sodio

Altro

Soda – bevanda analcolica gassata

– bevanda analcolica gassata Soda – acqua frizzante usata come digestivo o ingrediente

– acqua frizzante usata come digestivo o ingrediente Antonio Soda – allenatore e calciatore italiano

– allenatore e calciatore italiano Antonio Soda – magistrato e politico italiano

