Un polo della pila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un polo della pila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANODO

Significato/Curiosita : Un polo della pila La pila Daniell è una pila inventata da John Frederic Daniell nel 1836 che sfruttava il prototipo della pila di Volta e apportando miglioramenti in termini di tensione e sicurezza d'uso. Un anodo (dal greco d, salita), nei sistemi elettrochimici, è l'elettrodo sul quale avviene una semireazione di ossidazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

