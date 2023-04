Nome diffusissimo tra gli arabi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome diffusissimo tra gli arabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OMAR

Significato/Curiosita : Nome diffusissimo tra gli arabi L'alfabeto arabo (in arabo: , abjadiyya arabiyya) è il sistema di scrittura usato nella lingua araba. Enrique Omar Sívori (San Nicolás de los Arroyos, 2 ottobre 1935 – San Nicolás de los Arroyos, 17 febbraio 2005) è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo argentino naturalizzato italiano, che nel corso della sua carriera agonistica, rappresentò sia l'Argentina che l'Italia e militò nei club del River Plate, della Juventus e del Napoli; in panchina fu anche commissario tecnico dell'Albiceleste all'inizio degli anni 1970. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

