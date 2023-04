In moltissimi casi indica una contrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In moltissimi casi indica una contrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : ACCENTO CIRCONFLESSO

Significato/Curiosita : In moltissimi casi indica una contrazione La cardiotocografia (CTG), a volte chiamato anche "esame no stress" è un esame non invasivo, molto diffuso in ostetricia, per la valutazione del benessere del feto in ambito perinatale e della presenza, frequenza ed entità delle contrazioni dell'utero della madre durante il parto. Il circonflesso o accento circonflesso (^ oppure ˆ) è un segno diacritico utilizzato in varie lingue. Graficamente consiste in un "tettuccio" posto in cima alla lettera (nel caso della «i» prende il posto del puntino). In italiano è usato sempre più raramente (per es. principio al plurale è scritto principî, principii, o princìpi), al contrario della lingua francese dov'è ancora d'uso comune. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

