Marta della prosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marta della prosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ABBA

Significato/Curiosita : Marta della prosa Marta Abba (Milano, 25 giugno 1900 – Milano, 24 giugno 1988) è stata un'attrice italiana. Gli ABBA sono un gruppo musicale pop svedese, e, in generale, il gruppo scandinavo di maggiore successo. Hanno venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo, con una costante vendita ogni anno. Gli ABBA hanno raggiunto un successo mondiale e sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

