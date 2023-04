La lettera greca corrispondente alla e lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lettera greca corrispondente alla e lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETA

Significato/Curiosita : La lettera greca corrispondente alla e lunga La J o j, in italiano chiamata i lunga o i lungo, è la decima lettera dell'alfabeto latino moderno. Euskadi Ta Askatasuna (in spagnolo País Vasco y Libertad, letteralmente "Paese basco e libertà"), anche nota con l'acronimo di ETA, fu un'organizzazione armata terroristica basco-nazionalista indipendentista con una fazione marxista-leninista, sciolta nel 2018, il cui scopo era l'indipendenza del popolo basco. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La lettera greca corrispondente alla e lunga : lettera; greca; corrispondente; alla; lunga; Pubblicare di nuovo un opera lettera ria; Diciottesima lettera dell alfabeto greco; Motivo ricorrente nelle opere lettera rie; Una lettera ... senza suono; La nona lettera greca; La nona lettera greca ; La lettera che precede la iota greca ; Antica veste greca ; La diciassettesima lettera greca ; Colonia greca della Campania nella quale fu sepolto Scipione l Africano; corrispondente , attinente; Conforme, corrispondente ; Analogo, corrispondente ; Conforme e corrispondente ; Il premio francese corrispondente all Oscar di Hollywood; Il nome dato da Cristoforo Colombo alla prima isola scoperta; Si assegna alla Mostra cinematografica di Venezia; Fu sconvolta dalla diossina, in Lombardia; In mezzo alla campagna; Gareggiare alla pari; Sconta una lunga pena; In un detto, assicurano amicizia lunga ; Il fenomeno per cui le piante grasse si allunga no alla ricerca di più luce di quanta ne ricevono; Pesce di forma allunga ta; Quelli finti la sanno lunga ; Cerca altre Definizioni